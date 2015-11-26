布鲁塞尔“封城”措施结束 警方反恐追捕继续

比利时首都布鲁塞尔的学校和部分地铁周三重新开放，结束之前连续四天的“封城”措施，逐步恢复常态，但警方仍在继续追捕恐袭嫌犯，担心他们发动巴黎式恐怖袭击。士兵和装甲车守在重新开放的地铁站外，仍有约一半的地铁网络处于关闭状态，学校周边也有警察执勤，这提醒人们安全威胁仍迫在眉睫。路透