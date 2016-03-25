布鲁塞尔爆炸案调查人员确认另一名叙利亚嫌犯--报导

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透布鲁塞尔3月25日 - 比利时《晨报》(De Morgen)周五报导称，调查人员已确认另一名布鲁塞尔爆炸案嫌疑人--28岁的叙利亚人Naim al-Hamed。
报导指出，周二的袭击发生后，传送给其它欧洲国家安全机构的名单上有Naim al-Hamed的名字，Mohamed Abrini、Najim Laachraoui和Khalid El Bakraoui也在这个名单上。
该报指出，Naim al-Hamed还涉嫌参与了去年11月13日发生的巴黎恐怖袭击案。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。