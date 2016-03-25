布鲁塞尔爆炸案调查人员确认另一名叙利亚嫌犯--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔3月25日 - 比利时《晨报》(De Morgen)周五报导称，调查人员已确认另一名布鲁塞尔爆炸案嫌疑人--28岁的叙利亚人Naim al-Hamed。

报导指出，周二的袭击发生后，传送给其它欧洲国家安全机构的名单上有Naim al-Hamed的名字，Mohamed Abrini、Najim Laachraoui和Khalid El Bakraoui也在这个名单上。

该报指出，Naim al-Hamed还涉嫌参与了去年11月13日发生的巴黎恐怖袭击案。(完)