比利时媒体称布鲁塞尔爆炸案主要嫌疑犯尚未遭到逮捕

路透布鲁塞尔3月23日 - 比利时媒体稍早报导称，周三逮捕了周二布鲁塞尔炸弹袭击案的主要嫌疑犯Najim Laachraoui，但目前该媒体称，这一被逮捕的人实际上并不是Najim Laachraoui。

报纸La Libre Belgique称，被逮捕的是另一人。首先报导这一消息的比利时报纸DH亦称，在布鲁塞尔Anderlecht区遭到逮捕的人被认错了。

警方和检方拒绝作出评论，但将在中午召开记者会。(完)