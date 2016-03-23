比利时媒体称布鲁塞尔爆炸案主要嫌疑犯尚未遭到逮捕

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透布鲁塞尔3月23日 - 比利时媒体稍早报导称，周三逮捕了周二布鲁塞尔炸弹袭击案的主要嫌疑犯Najim Laachraoui，但目前该媒体称，这一被逮捕的人实际上并不是Najim Laachraoui。
报纸La Libre Belgique称，被逮捕的是另一人。首先报导这一消息的比利时报纸DH亦称，在布鲁塞尔Anderlecht区遭到逮捕的人被认错了。
警方和检方拒绝作出评论，但将在中午召开记者会。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。