巴西财长将在1月28日公布经济刺激计划

路透巴西利亚1月21日 - 据巴西政府内部消息人士周四说，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的政府将在下周宣布一项策略，旨在刺激巴西经济，同时又不会导致经济过热或加剧通胀。

这一策略旨在使巴西摆脱数10年来最严重的衰退，内容涉及向部分行业、基础设施项目和小型出口商提供国家融资，以保住就业岗位。

但和之前全面且大手笔的信贷政策不同，新策略将不涉及补贴性贷款，而且只对非常特定的领域发放。之前的信贷政策严重拖累了罗塞夫第一任期内的财政况状。

“激活经济和抗击通胀可能会相互矛盾。政府需要一项策略来调和这两个方面，”巴西总统府的一位消息人士说。

巴西财政部长巴博萨(Nelson Barbosa)将在1月28日恢复的经济和社会发展委员会(Economic and Social Development Council)会议上公布该计划。出席该委员会会议的人士包括商界和劳工组织领袖、政府官员、民间团体代表和总统助手。(完)