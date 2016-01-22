巴西财长将在1月28日公布经济刺激计划

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透巴西利亚1月21日 - 据巴西政府内部消息人士周四说，巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)的政府将在下周宣布一项策略，旨在刺激巴西经济，同时又不会导致经济过热或加剧通胀。
这一策略旨在使巴西摆脱数10年来最严重的衰退，内容涉及向部分行业、基础设施项目和小型出口商提供国家融资，以保住就业岗位。
但和之前全面且大手笔的信贷政策不同，新策略将不涉及补贴性贷款，而且只对非常特定的领域发放。之前的信贷政策严重拖累了罗塞夫第一任期内的财政况状。
“激活经济和抗击通胀可能会相互矛盾。政府需要一项策略来调和这两个方面，”巴西总统府的一位消息人士说。
巴西财政部长巴博萨(Nelson Barbosa)将在1月28日恢复的经济和社会发展委员会(Economic and Social Development Council)会议上公布该计划。出席该委员会会议的人士包括商界和劳工组织领袖、政府官员、民间团体代表和总统助手。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。