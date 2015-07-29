标普警告巴西可能失去投资级评级 雷亚尔触及12年多低位

路透圣保罗7月28日 - 标准普尔周二表示，如果一系列贪腐调查的影响进一步妨碍到经济增长和撙节举措的落实，巴西可能在未来一年失去投资级评级。

巴西财长Joaquim Levy正在努力恢复投资者对该国的信心，对他而言，标普的看法无疑是个打击。巴西经济正濒临深度衰退。

标普确认巴西的BBB-评级，同时把评级展望从稳定下调至负面，暗示未来12-18个月有可能会下调评级。BBB-是标普投资级评级中最低的一档。

标普做此宣布后，巴西雷亚尔兑美元BRL=下跌2%，至3.43雷亚尔，为12年多以来最低。之后，汇价收复大多数失地，收报3.37，因为标普分析师称巴西仍有可能避免降评。

“我们预计(2016年)财政状况更加疲弱，但预计将会改善，巴西能躲过降级，”标准普尔分析师Lisa Schineller在一次电话会议上称。

但Schineller也表示，巴西国会很有可能不批准撙节政策。

投资者表示，降级威胁应会为政府敲响警钟。

尽管一些巴西政府官员担心该国评级问题，但基本都认为标准普尔不会很快调整评级。“这让团队措手不及，”一财政部官员称。

在被问及标准普尔的决定时，官员Nelson Barbosa称政府正着手改善经济，这些努力将带来成效。

政府消息人士称，财长Joaquim Levy认为标普的警告会促使国会加快批准撙节举措。

一些议员似乎也认同这一看法。

然而路透调查显示，多数市场参与方目前预期，在2016年底之前，巴西将在标普和另外至少一家评级机构那里失去投资级评级。

Levy一直试图通过增税节支等遏制财政赤字的举措，来保住巴西的投资级评级，不过这一策略未能顺利实施。巴西政府上周调降今明两年的预算节省目标。

巴西政府自年初以来的收入大幅下降。该国经济今年料将萎缩，明年或许也是。通胀率仍高于目标水平，迫使央行升息。

国营石油企业Petrobras (PETR4.SA)的腐败丑闻也进一步打击了投资者信心。

若巴西失去投资级评级，将推升该国政府和企业的融资成本，还将影响美元流入该国，因为许多投资者不能买入垃圾级债券。

标普是三大评级机构中最先质疑巴西投资级评级的。穆迪和惠誉对该国的评级均为BBB，较垃圾级别高出两个级距，展望为负面。(完)

(编译 许娜/王丽鑫/徐文焰；审校 张若琪/杜明霞)

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