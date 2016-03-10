专访：巴西政治危机不会阻碍经济改革--财长巴博萨

路透巴西利亚3月9日 - 巴西财政部长巴博萨(Nelson Barbosa)周三告诉路透，国内日益加深的政治危机会导致业已提交国会的财政措施推迟获批，但政府仍将按计划在不久提交进一步的财政和养老改革方案。

巴博萨表示，尽管市场存在质疑，但以巴西总统罗塞夫(Dilma Rousseff)为首的政府有较好条件推进改革，让公共财政重归平衡。由于经济的有利发展湮没在数十年来最严重的衰退中，投资者认为巴西政府可能会更迭，近几周来巴西资产因此出现了反弹。

巴西前总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)上周因牵涉到有关巴西石油(PETR4.SA)的大规模贪腐案而被警方带走，这使得反对党更加有胆量要求左翼总统罗塞夫下台。

国内政治气氛变得越来越紧张，新征税计划也迟迟未获批准，新计划的目的在于整顿政府财政并重新赢得投资者对巴西这个新兴市场昔日明星的信心。

“当前最好的解决办法是，将允许政府在短期内稳定经济的举措同结构性财政改革结合起来，”巴博萨称，“本届政府更有资格、也更有条件推动这些改革。”

巴博萨承认，该国今年重要的财政撙节目标可能会进一步降低，这取决于联邦政府至现金短绌的各州政府对债务减免的批准情况。

较低的撙节目标使得外界再次担心，罗塞夫正在放松撙节力道，因为她正面临盟友和反对者要求重振经济的压力。

然巴博萨表示，政府将致力于将基本预算盈余逐步提高至最高相当于国内生产总值(GDP)的2.5%，以稳定该国的债务负担。

他并称，未来三年的新盈余目标将在4月公布。

他重申，政府已排除向巴西国家石油公司(Petrobras)挹注新资金的可能，也不会动用国际储备来提振经济。(完)