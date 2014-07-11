必利胜银行坚称不会因贷款亏损面临资金短缺风险

路透里斯本/伦敦7月11日 - 葡萄牙必利胜银行(BES)BES.LS周四晚间表示，向该行创始人家族企业的贷款损失，不会使银行面临现金短缺的风险。

必利胜银行股票周四被停牌，当天早盘暴跌达19%，因该行对Espirito Santo家族所控制集团企业的曝险引发担忧。

危机的涟漪波及其他脆弱的欧元区国家。西班牙的Banco Popular(POP.MC)叫停7.5亿欧元(10.2亿美元)债券发行，希腊原计划标售的30亿欧元债券只卖出一半。

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)由近期低点涨到4%以上。

必利胜银行周四晚间发布声明，试图打消外界对局势失控的担忧，为周五股票恢复交易扫清障碍。

“BES执行委员会认为，因Espírito Santo集团曝险可能导致的损失不会影响我们遵守监管当局的资本要求，”声明称。该行并表示，截至3月31日，除了监管要求的最低资本之外，银行还有额外的21亿欧元资金。

BES将在6月25日公布半年度财报，届时将能够提供财务状况的更多细节。股东将在六天后召开会议，选举出新的首席执行官(CEO)及董事。此前该行的创始家族成员称，他们将退出董事会。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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