焦点：瑞士银行业失去私密性使业务受损 又因反洗钱疏漏在亚洲碰壁

路透苏黎世/新加坡5月24日 - 瑞士瑞意银行(BSI)因未尽防范洗钱职责，遭监管机构关闭其在新加坡的分行。这突显出随着帮客户藏匿资产以避税的传统业务被切断，瑞士银行业者在海外寻找富有客户也面临着风险。

瑞士金融市场监管局(FINMA)已经对其他至少六家未公布名称的银行启动执法程序，这些银行要么是与导致BSI跌跤的马来西亚基金有牵连，要么就是卷入另一宗与巴西国有石油公司--巴西石油(Petrobras)相关的丑闻。

“最近几年和几个月以来，我们已经明确表示，国内洗钱风险上升，”FINMA负责人Mark Branson对记者表示。

“让我们关切的是，并非所有机构都针对风险上升相应加强了管控。”

新加坡金管局总裁指责BSI与丑闻缠身的马来西亚国有基金--一马发展(1MDB)的业务往来是该国金融界“最严重的管控失职以及严重不端行为。”

**寻找富裕客户**

近几年瑞士银行业者已缴纳数以十亿美元计罚款，因美国为首的各国检方打击该国银行业为客户身份保密的做法。这一做法在过去几十年中吸引全球富人将现金存在瑞士，躲避税务部门的监察。

面对国内财富管理业务可能大幅减少，以及欧洲经济放缓的局面，BSI等瑞士私人银行迅速向亚洲扩张，因为该地区经济体与极富人群数量的增长速度要快得多。

BSI在2009年表明，有意从对手RBS Coutts挖角约100名亚洲银行业从业者。

BSI及其他银行可能没有考虑到的是，该地区贪腐问题更加普遍，合规检查的难度要大得多。

“突然间因为税务问题，你不得不放弃一些客户，可换了一批客户结果更糟，”银行律师及洛桑大学银行法教授Carlo Lombardini称。“他们没有税务问题，但有贪腐问题。”

除了着眼富裕的个人客户，BSI还增加了一些主权财富基金客户，包括1MDB。据FINMA，它们成为带来最高获利的客户群，支付的费用远高于正常水平。

去年，新加坡和瑞士当局开始质疑1MDB相关交易后，情况开始发生变化。

FINMA表示，BSI多年来屡次未就各种与1MDB有关的转账交易发出警告，也未能复查潜在可疑交易，例如一笔被客户称为“礼物”的2,000万美元存款。

1MDB目前陷入一宗数十亿美元的贪污丑闻，相关交易在三大洲面临调查。

**非法获利**

新加坡关闭了BSI在当地的分支，FINMA还没收了声称是BSI通过可疑交易赚取的9,500万瑞郎(9,600万美元)非法获利。

BSI执行长Stefano Coduri辞职，该行表示将采取任命新首席风险官和集团法律顾问等其它措施。

“BSI承认，这些行动是监管部门解决遗留的问题、为客户与工作人员消除1MDB相关不确定性的重要步骤，”该行在声明中称。

知情人士告诉路透，过去一年已有十多名以上与1MDB帐户或相关帐户有关的主管离开BSI。BSI对此拒绝评论。

在新加坡和瑞士采取行动后，1MDB周二表示，未有任何外国机关与其接触。

BSI已创立143年，目前其持续业务由原已达成收购协议的瑞士同业盈丰国际(EFG International)接手。截至2015年底，BSI客户总资产规模有843亿瑞郎。

瑞士监管机构称，该项收购协议仍可继续，条件是目前由巴西BTG Pactual(BBTG11.SA)拥有的BSI必须完全整并入盈丰，之后解散。

但Bradley Birkenfeld表示已耗费太多时间，根本无法让外界聚焦这个议题。Birkenfeld是一名美国人，曾告发瑞银集团(UBS)涉嫌重大税务诈欺案，并获得美国国税局发放1.04亿美元奖金。

“问题若不解决就会恶化。”他说。“我们目前的情况就是如此。”(完)