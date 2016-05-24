瑞士对瑞意银行展开刑事诉讼 新加坡分行遭勒令关闭（更新版）

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路透新加坡/苏黎世5月24日 - 新加坡金融管理局(MAS)周二下令关闭瑞意银行(BSI)的新加坡营运，在此同时，瑞士根据对马来西亚国有基金一马发展(1MDB)交易的调查，已展开对瑞意银行的刑事诉讼。

新加坡金管局指出，已撤消瑞意银行在新加坡的商人银行资格，并下令关闭，理由为严重违反反洗钱规定及其他违规行为。

金管局在声明中表示，已向检方通告六名瑞意银行现任及离职高层主管及员工姓名，评估是否有刑事犯法行为。

“自1984年Jardine Fleming(新加坡)因顾问业务严重违规而遭关闭以来，这是金管局首次撤消一家商人银行的批核，”金管局称。

瑞士和新加坡针对一马发展的调查集中于其被指控的欺诈性金融交易和可能的洗钱行为。一马发展被指利用欺诈性金融将资金汇集到有政治关联的个人账户上。

对一马发展的调查令新加坡受到了不希望得到的关注。新加坡一直在试图提升其在反洗钱方面的声誉。

“瑞意银行是我们在新加坡金融业所见到的最糟糕的管理不善和严重渎职案件，”新加坡金管局局长孟文能在一则声明中称。

瑞意银行在一则声明中说，集团执行长Stefano Coduri将辞职，公司已采取措施加强管理，包括引入新的风险长，以及任命新的集团法律顾问。

一马发展未立即回复置评请求。

瑞士当局曾在2月份称，对一马发展的一项刑事调查发现，该基金似乎从马来西亚国有企业挪用约40亿美元资金。

一马发展也遭到马来西亚当局的调查。该基金由马来西亚总理纳吉布担任顾问委员会主席。

马来西亚总检察长办公室今年1月称，纳吉布本人不涉及任何刑事犯罪或贪污行为，表示存入纳吉布个人银行账户的6.81亿美元系沙特(沙乌地)阿拉伯皇室家族馈赠。

新加坡商业事务局(CAD)已在瑞意银行发现灰色交易网，对与调查相关的两个人提起诉讼，冻结银行账户，并对银行专员进行质问。CAD称这是该局有史以来进行的最复杂的跨境调查。(完)