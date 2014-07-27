企业并购：英国BSkyB斥资90亿美元展开收购，冀望成为欧洲媒体巨头

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
Fox表示，将认购增发的股票，以保持对BSkyB的持股稳定，这意味着通过该交易Fox净收益为约72亿美元。交易商称，这项股票发售将筹集14亿英镑资金。
很多媒体高管和投资者认为，与将内容传送到人们家里的基础设施相比，现在节目和内容更具价值。
这种变化促使Fox等公司更加注重内容。但与BSkyB类似的公司仍同时注重内容和分发，这些公司需要大量投资于技术和新节目以应对挑战。
**降低成本**
BSkyB押注该交易可以降低从机顶盒到广播权等所有领域的成本。该公司的目标是，在第二财年年底时，年度成本节省2亿英镑，此后实现营收协同效应。
分析师指出，这一交易令BSkyB成为未来具有吸引力的并购目标，可能吸引沃达丰 等公司的收购兴趣。沃达丰一直在欧洲收购固网资产，以支撑移动业务。
沃达丰执行长Vittorio Colao对记者表示，根据已经与BSkyB签订的内容分享协议，这一交易让BSkyB更具吸引力。
**风险**
但该交易也不无风险，“Sky Europe”还需要一段时间才能取得成效。
BSkyB执行长Jeremy Darroch认为，这项交易不会面临监管问题。巴克莱和摩根士丹利担任BSkyB顾问，摩根大通共同牵头融资。Herbert Smith担任BSkyB的法律顾问。德意志银行、Lazard Ltd、高盛和安理国际律师事务所担任Fox顾问。(完)
(编译 郑茵/许娜/杜明霞；审校 李婷仪/张涛)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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