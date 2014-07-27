企业并购：英国BSkyB斥资90亿美元展开收购，冀望成为欧洲媒体巨头

Fox表示，将认购增发的股票，以保持对BSkyB的持股稳定，这意味着通过该交易Fox净收益为约72亿美元。交易商称，这项股票发售将筹集14亿英镑资金。

很多媒体高管和投资者认为，与将内容传送到人们家里的基础设施相比，现在节目和内容更具价值。

这种变化促使Fox等公司更加注重内容。但与BSkyB类似的公司仍同时注重内容和分发，这些公司需要大量投资于技术和新节目以应对挑战。

**降低成本**

BSkyB押注该交易可以降低从机顶盒到广播权等所有领域的成本。该公司的目标是，在第二财年年底时，年度成本节省2亿英镑，此后实现营收协同效应。

分析师指出，这一交易令BSkyB成为未来具有吸引力的并购目标，可能吸引沃达丰 等公司的收购兴趣。沃达丰一直在欧洲收购固网资产，以支撑移动业务。

沃达丰执行长Vittorio Colao对记者表示，根据已经与BSkyB签订的内容分享协议，这一交易让BSkyB更具吸引力。

**风险**

但该交易也不无风险，“Sky Europe”还需要一段时间才能取得成效。

BSkyB执行长Jeremy Darroch认为，这项交易不会面临监管问题。巴克莱和摩根士丹利担任BSkyB顾问，摩根大通共同牵头融资。Herbert Smith担任BSkyB的法律顾问。德意志银行、Lazard Ltd、高盛和安理国际律师事务所担任Fox顾问。(完)