英国BSkyB斥资90亿美元展开收购 冀望成为欧洲媒体巨头

路透伦敦/巴黎7月25日 - 英国天空广播(BSkyB)BSY.L同意以90亿美元收购默多克(梅铎)旗下的德国和意大利付费电视公司，由此建立一家拥有2,000万用户的媒体巨头，力争在欧洲大陆取得发展。

根据协议，BSkyB将以多种形式向默多克旗下的21世纪福克斯公司(21st Century Fox)(FOXA.O)支付收购金额，具体支付方式为现金、债务、一家电视频道的股份以及占其发行股本约10%的增发股份。默多克也是BSkyB最大的股东。

通过这宗交易，BSkyB将成为欧洲主要的付费电视提供商。目前全球媒体行业的整合浪潮不断，传统娱乐公司寻求扩张规模，以便和经营方式更加灵活多变的网络企业展开竞争。

预计Fox会将所得资金用于帮助收购时代华纳(TWX.N)，后者最近刚刚拒绝了Fox开出的800亿美元收购报价。

BSkyB在5月就透露可能收购Sky Deutschland和Sky Italia。周五公布的交易金额略低于一些分析师的预期，而成本与营收方面的好处较高。

但BSkyB股价下挫5%，因公司计划增发股票并暂停股票回购。

“对Sky而言，这一步前途未卜，”Kepler Capital Markets分析师Conor O'Shea称，“该公司首次将把关注点从英国转向欧洲，并被要求证明能够通过扩大规模来提高价值。”

O'Shea将BSkyB股票评级定为“买入”。

面对成立25年以来最严峻的市况，BSkyB已决定未来增长的关键在于成为欧洲领先的付费电视供应商，将在英国、爱尔兰、德国、奥地利和意大利开展业务。

BSkyB在英国付费电视行业占据主导地位，向逾1,000万户家庭提供额外付费的体育、电影和美剧节目。在上述五个目标国家的9,700万户家庭中，有6,600万户尚未订阅付费电视节目。

“从战略上来看，Sky显然认为，在美国已是根深蒂固的付费电视模式将开始在欧洲流行起来，”Hargreaves Lansdown称。

**整合欧洲业务**

Fox拥有Sky Italia、Sky Deutschland和BSkyB各100%、57%和39%的股权。BSkyB将以24.5亿英镑(42亿美元)收购Sky Italia股权，并以29亿英镑收购Fox所持57%的Sky Deutschland股权。

根据德国收购法，BSkyB还必须向Sky Deutschland的少数股股东提出收购议案，但考虑到可供商榷的溢价空间不大，分析师怀疑是否会有很多股东出售股票。倘若德国投资者真的将手中股票出清，那么这笔交易的收购价格总计将升至约70亿英镑。

就Sky Italia而言，收购价格包括现金、外加BSkyB所持21%的国家地理频道(National Geographic Channel)股权--估值在3.82亿英镑左右。

Fox表示，将认购增发的股票，以保持对BSkyB的持股稳定，这意味着通过该交易Fox净收益为约72亿美元。交易商称，这项股票发售将筹集14亿英镑资金。

很多媒体高管和投资者认为，与将内容传送到人们家里的基础设施相比，现在节目和内容更具价值。

这种变化促使Fox等公司更加注重内容。但与BSkyB类似的公司仍同时注重内容和分发，这些公司需要大量投资于技术和新节目以应对挑战。

**降低成本**

BSkyB押注该交易可以降低从机顶盒到广播权等所有领域的成本。该公司的目标是，在第二财年年底时，年度成本节省2亿英镑，此后实现营收协同效应。

分析师指出，这一交易令BSkyB成为未来具有吸引力的并购目标，可能吸引沃达丰(VOD.L)等公司的收购兴趣。沃达丰一直在欧洲收购固网资产，以支撑移动业务。

沃达丰执行长Vittorio Colao对记者表示，根据已经与BSkyB签订的内容分享协议，这一交易让BSkyB更具吸引力。

**风险**

但该交易也不无风险，“Sky Europe”还需要一段时间才能取得成效。

BSkyB执行长Jeremy Darroch认为，这项交易不会面临监管问题。巴克莱和摩根士丹利担任BSkyB顾问，摩根大通共同牵头融资。Herbert Smith担任BSkyB的法律顾问。德意志银行、Lazard Ltd、高盛和安理国际律师事务所担任Fox顾问。(完)

(编译 郑茵/许娜/杜明霞；审校 李婷仪/张涛)

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