英国电讯拟以196亿美元收购移动运营商EE 回归消费移动市场

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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路透伦敦12月15日 - 英国电讯(BT)(BT.L)开始与英国移动运营商EE的所有者进行排他性谈判，可能以125亿英镑(196亿美元)的价格收购EE，从而在移动以及固话宽带领域独占鳌头。
BT一直在同时与西班牙电信(Telefonica)(TEF.MC)旗下移动公司O2，以及EE的所有者--Orange(ORAN.PA)和德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)进行谈判，使得有168年历史的固网通讯公司BT在谈判中处于非常有利的位置。BT在退出消费移动市场13年之后，正在试图强势回归。
BT表示，根据排他性谈判协议，目前预期与EE所有者的深入谈判将需要几周时间，才能达成最终协议。
如果谈判顺利完成，BT将为EE支付总计大约125亿英镑的现金加股票，二者的比例为50:50。德国电讯将获得12%的BT股份，并有权任命一名董事。而法国Orange将得到较多的现金，在BT中的持股将只有4%。
分析师上个月对EE的估值为接近110亿英镑(约合170亿美元)，对O2的估值为94亿英镑。
“EE是好资产，”麦格理分析师Mark Murphy表示，他认为出价合理，其中现金比例高于预期。
法国Orange和德国电讯各持有EE一半股份。
EE有2,450万直接用户，而且监管机构允许其使用现有网络推出4G服务，比竞争对手领先近一年启动4G服务。
4G的有力推广帮助EE强劲成长，在截至6月底的一年，经调整未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)达到16亿英镑。
英国电讯收购EE面临的监管障碍可能要高过收购O2。
但是，德国电讯执行长Tim Hoettges称，他认为监管风险很低。“如果在尽职调查期间没有出现重大阻碍，那么将很快通过，”他对路透说。(完)
(编译 张涛/杜明霞；审校 李爽/王兴亚)
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