英国电讯敲定协议 将以125亿英镑收购EE--消息

路透伦敦2月4日 - 一位知情消息人士表示，英国最大固网电信运营商英国电讯(BT.L)已与Orange (ORAN.PA)和德国电讯?(DTEGn.DE)达成协议，将购买他们的英国移动网络运营企业EE，该交易最早将于周四上午公布。

自去年12月以来，英国电讯就已围绕收购英国最大移动网络运营商EE进行排他性谈判。

英国电讯拒绝发表评论。

去年12月英国电讯表示，如果交易达成，预计将为EE大约支付125亿英镑，其中大约一半是现金，另一半是股票，不过德国电讯将获得英国电讯12%的股权，并有权任命一名董事会成员，而法国的Orange将获得更多现金，但只获得英国电讯4%的股权。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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