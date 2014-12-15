企业并购：英国电讯拟以196亿美元收购移动运营商EE，回归消费移动市场

分析师上个月对EE的估值为接近110亿英镑(约合170亿美元)，对O2的估值为94亿英镑。

“EE是好资产，”麦格理分析师Mark Murphy表示，他认为出价合理，其中现金比例高于预期。

法国Orange和德国电讯各持有EE一半股份。

EE有2,450万直接用户，而且监管机构允许其使用现有网络推出4G服务，比竞争对手领先近一年启动4G服务。

4G的有力推广帮助EE强劲成长，在截至6月底的一年，经调整未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)达到16亿英镑。

英国电讯收购EE面临的监管障碍可能要高过收购O2。

但是，德国电讯执行长Tim Hoettges称，他认为监管风险很低。“如果在尽职调查期间没有出现重大阻碍，那么将很快通过，”他对路透说。(完)