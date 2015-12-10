独家：瑞士信贷及宝盛集团参与竞购BTG Pactual瑞士业务--消息

路透伦敦/圣保罗12月9日 - 知悉谈判内容的消息人士周三向路透表示，陷入困境的巴西投行业者Grupo BTG Pactual SA (BBTG11.SA)打算出售瑞士私人银行部门BSI，几家竞购者中包括瑞士信贷CSGN.VX以及瑞士宝盛集团(Julius Baer)BAER.VX。

一名要求匿名的消息人士称，瑞士信贷提出的收购合约，对BSI的估值低于10亿瑞郎(10.1亿美元)。

相较于BTG于9月完成收购所支付的价格，瑞士信贷提出的价格折价幅度超过20%。

BSI的亿万富翁创办人André Esteves涉入巴西一宗贪腐调查而遭到逮捕，此后该部门就遭挂牌求售。BTG Pactual正尽快出售多项资产，并已经从一信贷保证基金获得融资，因担心该公司可能进一步被卷入这项丑闻的投资人仓皇抽走银根。

BTG、瑞士信贷、宝盛集团及BSI均拒绝置评。

两名消息人士指出，意大利Intesa Sanpaolo(ISP.MI)以及两家中国机构也有意竞逐BSI。他们称，瑞士J. Safra Sarasin可能也有兴趣收购。

Intesa一名发言人称，该银行并未对BSI进行尽职调查(due diligence)。Sarasin则并未立即回应置评要求。

一个亲近中国复星国际的消息人士称，该公司亟欲投资欧洲私人银行业务，但他拒绝就BSI置评。

业内人士表示，复星国际正在密切观察BSI出售案，但尚不清楚这家中国投资公司是否考虑提出收购；复星国际旗下拥有葡萄牙最大保险公司Fidelidade，并曾经竞购葡萄牙银行业者Novo Banco。

目前尚无法联络上复星国际人士置评。

消息人士称，BTG Pactual希望尽快完成出售协议，并打算在未来几周与一竞购方展开双边协商。

监管审批可能是部分潜在买家遭遇的绊脚石，一名消息人士称瑞士金融市场监管局(FINMA)需要就交易进行审批，但对两家中国机构收购BSI都觉得不妥。FINMA拒绝置评。

消息人士估计，潜在交易规模可能在8-10亿瑞郎，尽管BTG可能会要求更高的金额。(完)