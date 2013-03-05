美国共和党提出避免政府停摆计划

* 奥巴马致电更多共和党参议员

* 共和党宣布防止政府停摆的计划

* 相关措施寻求延长政府机构融资期限至9月30日

* 国防部将获得更大的灵活性

路透华盛顿3月4日 - 围绕美国财政危机的紧张局势周一有所缓解，美国总统奥巴马致电更多共和党议员，以期找到暂停850亿美元自动减支措施的方法，此外共和党议员公布了一项避免政府停摆的计划。

继周末与几位共和党参议员进行讨论后，奥巴马又同缅因州共和党参议员Susan Collins和俄克拉荷马州共和党参议员Tom Coburn进行了电话会谈。

温和派参议员Collins的一位助手向路透表示，双方探讨了两党必须就关键问题达成一致，例如控制16.7万亿(兆)美元的联邦债务以及应对自动减支。

奥巴马在周末的电话商谈中提出削减福利计划。该计划包括针对老年人和残疾人的医疗保健计划Medicare，以及社会保障退休金。

“我将继续在共和党议员中寻找合作伙伴，以便我们能够在减支、税收和福利改革问题上找到均衡的解决方式，”他在周一内阁会议开始时表示。

在几个月的激烈争论之后，国会民主共和两党似乎对于在预算问题上进一步对峙失去了一些兴趣，至少暂时而言如此。

众议院共和党议员将注意力转向下一个财政期限：3月27日。为许多政府机构与计划提供临时经费融资的法案将在这天到期。

若国会未能通过新的支出措施，政府将被迫关停包括多数机构与服务，从众多国家公园到美国联邦航空管理局(FAA)等。

在美国自动减支的影响开始全面体现之际，这将给经济增添更多不确定性。

**国防部的宽慰？**

周一宣布的一项共和党议案将给美国国防部、退伍军人事务部和军事建设领域带来些许宽慰。

但民主党抱怨称，议案对同样受自动减支影响的国内项目的帮助不够。

这项由众议院拨款委员会主席Hal Rogers提出的议案，通过把融资时间延长至9月30日财年结束时，来避免政府停转。

但自动减支措施仍将保留，民主党人士批评这个议案对于解决预算困境而言只是杯水车薪。

当上周五晚间自动减支因两党无法就替代方案达成协议而启动时，持续了数月之久的财政危机到了最严峻关口。

数以十万计的联邦政府雇员面临临时解雇，尽管多数要到下个月初才会开始。

国土安全部长纳波利塔诺(Janet Napolitano)周一劝告搭乘飞机的乘客必须提早到达机场，因为减支已经导致一些安检站大排长龙。

自动减支对国防部的冲击最大。众议院共和党法案允许其将资金从过时无用的项目转至重要事务上，使其得以有喘息空间。(完)

(编译 兰秀娟/丁琦/戴素萍; 审校 许娜/王兴亚)

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