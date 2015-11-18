意大利及西班牙等四国2016年预算案可能违反欧盟规定

路透布鲁塞尔11月17日 - 欧盟执委会周二指出，意大利、立陶宛、奥地利及西班牙2016年预算案有可能违反欧盟规定；执委会此刻正在评估欧洲难民危机及法国额外增加安保开支对财政的影响。

执委会每年查核欧元区国家预算草案，判断其是否符合稳定暨成长协定的规定--该协定为欧盟预算设订规范。

“这些国家的预算草案可能严重偏离迈向中期目标的调整路径，”该会表示。

执委会指出，由于整体赤字符合要求，法国2016年预算草案大致符合规定。

但考虑到预算缺口与国内生产总值(GDP)之比高于3%，法国仍处在欧盟的纪律程序当中，即超额赤字程序。对于处于上述程序的国家，欧盟财长会设定年度的财政整顿目标。

执委会在声明中称，意大利的预算计划也有可能不符合欧盟的财政规定，并呼吁意大利“在国家预算程序内采取必要措施，确保2016年预算符合规定”。

意大利希望在进行投资与结构性改革的前提下，执委会能够同意该国在预算财政中留有余地。

执委会将在5月正式决定意大利的财政预留是否符合欧盟规定。

执委会还表示，难民危机产生的预算支出将被视为特殊情况，不计入赤字，但这只能是在准确计算实际支出后才能作出的折衷方案。

为逃避本国战乱或贫困，数以万计的难民从中东和非洲涌入欧洲，让意大利、希腊、奥地利和德国忙于应付。

总的来说，欧元区2016年整体预算赤字比率将从2015年的1.9%降至1.7%，债务与GDP之比也将小幅降至略低于90%的水平。欧盟执委会表示，这代表中性的财政立场。(完)