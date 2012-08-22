巴菲特旗下公司将160亿美元美国市政债CDS押注减半

路透纽约8月21日电---美国伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)本月在监管文件中表示,将解除160亿美元看好美国州、市和镇政府信用质量押注中的一半,并亦已减持高收益公司债信贷违约互换(CDS).

包括伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)董事长巴菲特在内的很多投资者,预计美国地方政府破产案将增加.

上月巴菲特称,三周内美国加州就有三个市政府破产,对目前处在金融危机中的地方政府来说,往常让他们反感的针对市政府破产的第九章破产法,反而变得可以接受了.

伯克希尔哈撒韦通过CDS合约出售对美国地方政府违约的保险.根据合约,在地方政府破产的情况下,伯克希尔哈撒韦必须将债券损失赔偿给签约方.

伯克希尔哈撒韦表示,已与一签约方达成协议,结清中止82.5亿美元的仓位.截至6月底,该投资组合包括对逾500个州和市政债券发行者的保险,加权平均年限为8.8年.

据Markit数据,基於市政债券的CDS指数走势显示,第二季市政债的信贷质量小幅恶化,6月底该指数从3月底的150个基点走阔至176个基点.

那意味着,未来五年1,000万美元市政债保险的年成本为17.6万美元.Markit数据显示,该CDS指数後来回落至158个基点.

伯克希尔哈撒韦还在文件中称,今年上半年亦减持了高收益公司债CDS仓位,规模从2011年底的45.7亿美元降至32.6亿美元.(完)

--编译 白云;审校 张若琪

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