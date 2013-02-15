巴菲特携手巴西富豪 欲以232亿美元收购亨氏

2月14日在纽约证交所拍到的显示亨氏品牌广告的交易区域。 REUTERS/Brendan McDermid

路透2月14日 - 投资大亨巴菲特与巴西金融家Jorge Paulo Lemann携手,将以232亿美元的价格收购番茄酱制造商亨氏(H.J. Heinz Co)HNZ.N,食品饮料行业或就此展开一波收购热潮.

分析师和消息人士称,亨氏并购案有可能成为一个良好开局,带动一系列类似企业的整合,Lemann旗下私募股权公司3G Capital尤其雄心勃勃.

如果将所承担的债务计算在内,亨氏对这宗交易规模的估值为280亿美元,为本行业有史以来最大一宗并购案.巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N) (BRKb.N)将与3G联手支付每股72.50美元,较该股前纪录高位溢价19%.

亨氏股价起初上涨至略高于收购报价的水准,不过巴菲特警告他无意提高收购价,而后股价跌至收购价下方.该股一直以来涨势不断,在过去四年中几乎翻了一番,但分析师表示其股价看来较为合理.

他们亦认为,这宗交易可能成为食品饮料行业一大波并购交易的开端.

"也许对日常消费品产业来说,这项并购可能令人开始谈论行业整合.企业尽管满手现金,但利率却很低,这么做是比较合理的."Edward Jones分析师Jack Russo说.

General Mills (GIS.N)和Campbell Soup(CPB.N)等公司,也因为并购消息而受外界瞩目.后者长期以来就被视为亨氏可能的并购伙伴.

亨氏可藉由并购更加多元化,并拓展其在国际上的能见度.亨氏已经主导了番茄酱业务,根据Euromonitor International,亨氏在全球市占率将近26%,国内市场份额达59%.

事实上亨氏大多数的营收来自欧洲,尽管其北美的传统消费产品产生利润最高.

不过真正推动亨氏成长的却是亚太地区,上一会计年度在该地区的营收增加将近11%,部分是受惠于中国市场对酱料及婴儿食品的需求.

**巴菲特追求成长**

这笔出人意外的并购案满足了巴菲特想透过并购追求成长的企图心.2012年时巴菲特至少曾有两项规模超过200亿美元的收购案宣告失利,他曾说过今年可能得完成一笔300亿美元的并购案,才能帮助伯克希尔哈撒韦成长.

巴克莱资本国际分析师Jay Gelb说,本项并购案估值高达亨氏2014年预估每股盈余的19倍,但将可强化伯克希尔哈撒韦的消费性投资组合.

本次交易是巴菲特与私募股权公司之间一次异乎寻常的联手,以往巴菲特收购都是独自出手.他和3G创始人Jorge Paulo Lemann相识多年,据他说Lemann去年12月找他商议收购亨氏的想法.

伯克希尔公司一位投资者表示,他对这宗交易喜忧参半,因为这类公司在国内成长前景有限.

而另一位投资者--Destination财富管理公司的Michael Yoshikami则看好这宗收购,认为可以为其他交易提供现金流.

对于3G这家鲜为人知的巴西公司,这桩购并案可对其收购快餐连锁企业汉堡王(Burger King)BKW.N形成补充.3G在2010年底收购了汉堡王,至今仍持有多数股权.

亨氏表示,这宗交易的资金来源为伯克希尔公司和3G的现金,债务展期以及摩根大通和富国银行提供的债务融资.巴菲特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,伯克希尔和3G将均等持股.

这就是说,这宗交易需要新增举债约60-70亿美元.

亨氏股价在纽约股票交易所劲扬19.9%或12.02美元,收报72.50美元.(完)