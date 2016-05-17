《SAFT专栏》巴菲特投资苹果 说明投资者已无法回避科技元素

2016年4月28日，波黑泽尼察，以股票曲线为背景拍摄的3D打印的苹果公司标识。 REUTERS/Dado Ruvic

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/陈宗琦

路透5月17日 - 投资大亨巴菲特(Warren Buffett)对苹果的持股不仅显露出这两大金融界要角的内涵已经转变，更大程度上更是说明世界已经改变。

美国消费电子公司苹果(AAPL.O)不可思议的看起来像是价值股，巴菲特也开始涉足以前说他不了解的科技领域。

说的更明白些，科技已经不仅是一个行业领域的事情。无论你如何定义，投资者已经不可能避开科技，就像生命形态离不开碳一样。两者都是基本组成元素。

巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)周一披露，对苹果持股超过10亿美元，他对华尔街日报表示，对苹果的投资是由巴菲特的两位选股副手中的一位做出的。路透援引消息人士报导，巴菲特也在考虑，支持Quicken Loans创始人Dan Gilbert在内的一个财团，竞购雅虎(YHOO.O)互联网资产。

不管怎样，以下这段话清楚地解释了，这位经历过20世纪90年代网络蓬勃发展的人士及其助手为什么与科技划清界限：

“我们通过研究也无法解决的问题是，无法判断科技领域哪个参与者真正拥有持久的竞争优势，”巴菲特在1999年称。

“若说我们有优势，是判断什么时候是我们能力范围内游刃有余，什么时候鞭长莫及。预测瞬息万变领域企业的长期经济性，就远超出我们力所能及。”

这段话可总结为两点：巴菲特搞不清楚哪些科技企业有“护城河”保护，技术变革又会怎样削弱他们的优势。

苹果的品牌优势可能就是一道深深的护城河，但你可能辩称，1999年以来技术变化的速度加快。现在的问题不是哪家在线宠物用品店会胜出--我们知道可能是亚马逊。问题是哪种业务可能不受技术和数字化影响。能满足这个条件的可能少之又少。

**苹果成为价值企业？**

随着科技对商业的影响力愈加普及，守株待兔、观察谁是最后赢家的策略，在现今的风险远高于以往。

只需要想想自驾车对保险业的冲击，就能了解科技变化势不可挡，而巴菲特透过GEICO的持股，拥有保险业的大量曝险。再从另一个角度看科技变化，IBM(IBM.N)一直到最近还是巴菲特最为人所熟知的科技业投资标的，但他对IBM的押注目前是亏损的状态。

此外，苹果俨然更像巴菲特传统上专精于投资的价值型企业。苹果市盈率(本益比)约为10倍，大概是整体股市估值的一半。苹果也会派发现金股息给股东。而且苹果拥有庞大的现金流，这个特性与巴菲特传统偏好的其他行业的差异不大。

这些都是更成熟企业的特色。

现在信息科技(IT)类股已是市场上更加庞大的一个区块，在标普500指数的占比接近20%。这比2008年增长约三分之一，也比1989年的规模大个两倍半。如果避开科技股不看，选择就明显受到局限。这对巴菲特这类投资者来说是一大顾虑。巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)持有的总资产约为5,500亿美元。以规模来说，巴菲特可以下手，然后在不自行推升股价的情况下累积持股，并获致可观利润的目标并不多。

巴菲特将较小比例的持股交由两名爱将Todd Combs与Ted Weschler管理，也表明他承认要管理如此庞大的资产确有难度。

目前为止，巴菲特这次进军科技业的效果不错。消息出现后，苹果周一大涨3.71%。过去一年，苹果股价下滑约30%。

不过科技业的实质风险内涵，或是其将风险传递至其他行业的能力，是更值得关注的问题。黑莓(Blackberry)(BB.TO) (BBRY.O)产品本身很棒，但其股东的下场已证明，竞争与变化可能是严苛无情的。

假如你我现在都是科技业投资者，那么这些风险没人躲得掉。(完)