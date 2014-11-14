焦点：巴菲特收购宝洁旗下金霸王电池业务 以换股方式交易

路透11月13日 - 美国投资大亨巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)已同意收购宝洁(P&G)(PG.N)旗下的金霸王(Duracell)电池，巴菲特将透过这项复杂的交易买下自己支持长达20年的业务，并为自身公司减税。

伯克希尔哈撒韦并非以现金的方式收购，而是将把目前持有宝洁47亿美元的股票给予宝洁。该交易预计2015年下半年完成，之前宝洁还将为金霸王电池注入18亿美元现金。

这项交易在周四宣布，料协助宝洁首席执行官A.G. Lafley精简旗下成长放缓的品牌，将焦点放在约80个为多数营收与获利做出贡献的品牌。宝洁较著名的产品包括汰渍(Tide)洗衣粉与帮宝适纸尿布(Pampers diapers)。

与此同时，巴菲特的伯克希尔哈撒韦也可以因此节省出售宝洁股票所需支付的大笔税金。

美国佛州Seabreeze Partners Management的Doug Kass表示，收购金霸王电池是“高明之举”。Kass为伯克希尔哈撒韦的长期批评者，经常做空该公司的股票。

“巴菲特喜欢能够产生可预见现金流的成熟和经过考验的消费品牌。金霸王就符合要求，”Kass补充说。“(伯克希尔)正在以较为节税的方式完成交易。”

伯克希尔表示，6月30日时仅支付了3.36亿美元购入宝洁1.9%股权，相当于5,280万股。

如果以35%的企业资本利得税计算，这项换股交易可能为伯克希尔节约逾10亿美元，这还没有算上今年稍早两笔类似交易中的节税金额。

伯克希尔2013年所得税缴纳金额为89.5亿美元，相当于税前利润的31%。

**电池市场前景不妙**

伯克希尔旗下已经有超过80家企业，包括本杰明摩尔(Benjamin Moore)涂料、DQ冰激凌连锁店以及亨氏番茄酱，现在又增加了金霸王电池这一消费者耳熟能详的品牌。

“作为宝洁和吉列的消费者和长期投资者，我一直对金霸王印象深刻，”巴菲特在声明中说。

一些投资者质疑，为何伯克希尔认为金霸王很适合其投资口味，而宝洁却不。

虽然金霸王占有全球电池市场逾四分之一的份额，但由于成长迅猛的智能手机等电子产品依赖于可充电电源，因此消费者对电池的需求十分疲弱。

“宝洁迅速剥离非核心品牌是件好事，”Sanford Bernstein分析师Ali Dibadj称，“巴菲特、而非宝洁拥有金霸王，我觉得这不是一个好现象。”

巴菲特的助手没有立即回复置评请求。

伯克希尔哈撒韦股价收高0.55%，报219,300美元。宝洁收盘下滑0.98%，报88.6美元。

巴菲特有雄厚实力来购买更多业务：截至9月30日，伯克希尔哈撒韦拥有现金623.8亿美元。

为减记商誉和无形资产，宝洁将每股计提0.28美元的非现金支出，同时调整2014会计年度的业绩，将金霸王电池业务作为已终止业务。

金霸王的主要对手劲量(ENR.N)股价一度上涨4.7%至纪录高位，收盘上涨2.67%，报128.47美元。

瑞银集团家用消费品分析师Stephen Powers称，鉴于巴菲特显示出收购金霸王的“急切愿望”，私募股权投资者可能会从劲量寻求价值。(完)

(编译 陈宗琦/郑茵/王丽鑫；审校 张荻)

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