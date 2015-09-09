专访：巴菲特称伯克希尔哈撒韦仍在进行海外收购

路透纽约9月8日 - 投资大亨巴菲特周二表示，他麾下的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)可能有兴趣在几十个国家收购新业务。

伯克希尔在今年稍早同意收购一家德国摩托车装备和配件零售商。他称此次收购是在向市场宣告：他正在进行海外收购。

“这次收购是在打广告。这个广告让我们获得了回报，”今年85岁的巴菲特说。巴菲特在过去50年里将伯克希尔打造成了全球最有价值的企业之一。

据福布斯富豪榜显示，巴菲特是全球第三大富豪，名下财富达到727亿美元。他还是投资者热烈追随的目标，对企业和资产的看法能影响全球市场。

巴菲特在纽约参加格莱德基金会(Glide Foundation)第16届年度慈善午餐会期间接受了路透专访。格莱德基金会是一家位于旧金山田德隆区的非盈利组织，为穷人和无家可归者提供食物、医疗、康复和其他服务。

巴菲特表示，他最有可能在大型经济体中寻求收购目标。

“我偏爱较大的经济体，只因为我们要收购有规模的东西，但我乐于前往收购的国家有几十个，”他表示。

虽然巴菲特一直表示，希望在手上保留200亿美元的现金，但他仍有大量资金可用于继续收购企业。

第二季度末伯克希尔持有现金665.9亿美元。此后该公司宣布收购飞机组件制造商Precision CastpartsPCP.N，对该公司的估值超过320亿美元。

伯克希尔近期亦发行以欧元计价债券，巴菲特则表示，他将考虑在未来发行更多以外币计价的债券。

政治方面，巴菲特称许正在角逐民主党提名参选总统的希拉里克林顿，不过他认为希拉里提议让那些与员工分享获利的企业享有减税优惠，可能不是最佳选择。

巴菲特表示，市场经济确实产生一些不公平，他对现在竟有如此之多的美国人难以在全球最大经济体找到立足之地感到痛心。

为了帮助打击贫穷，巴菲特呼吁为收入较低的美国人提供“大幅”的所得税扣抵。(完)

(编译 汪红英/戴素萍/李婷仪 审校 郑茵/龚芳)

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