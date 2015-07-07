巴菲特向盖茨基金会等捐出28.4亿美元股票

巴菲特周一向比尔及梅琳达·盖茨基金会和四个家族基金会捐出价值约28.4亿美元的伯克希尔哈撒韦股票。此次捐出的是2,064万股伯克希尔哈撒韦B股，巴菲特向慈善机构捐出的总额超过了215亿美元。盖茨基金会此次获得约1,576万股，占捐助总额的76%。福布斯杂志周一估计，巴菲特的净财富超过640亿美元，位列世界第四。路透