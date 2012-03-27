巴菲特旗下企业拟进军中国航空市场

路透香港3月27日电---巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)的私人飞机运营商NetJets将在中国组建合资企业,已指定总部位於北京的一家私募股权公司和一家香港私人投资公司作为合伙人.NetJets希望从飞速增长的中国航空市场分得一杯羹.

到2014年,全球航空旅客运输量预计将新增8亿,而中国新增旅客料占到其中的约四分之一.许多新机场正在建设,商务机市场料在这股浪潮中成为最炙手可热的部分.

NetJets的合资企业将由弘毅投资牵头的一个中国投资者财团,以及冯氏投资部分控股.冯氏投资的所有者--冯国经和冯国纶兄弟拥有在港上市的消费产品出口商利丰(0494.HK)的控股权.

NetJets未提供该合资企业的投资详情,合资计划还有待监管部门批准.初步协议已於去年8月在香港签署,但具体细节不曾公布.

"中国航空市场蕴含巨大的增长潜能,我们相信,将NetJets服务引入中国将提升我们品牌在全球客户心中的认知度,"NetJets董事长兼首席执行官Jordan Hansell在周一晚发表的声明中称.

据行业团体资料,截至2011年末,中国的私人飞机拥有量从2005年的40多架增至150架.但相比中国13亿的人口数量以及北美逾11,000架的私人飞机拥有量,这个数字仍然较低.

这种差距的原因之一在於,中国的领空基本上是由军队控制,私人飞机很难获得跑道.

庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)曾预计,中国公务飞机数量未来20年将以每年15%的速度增长,到2030年将增至2,470架.

海南航空旗下的金鹿公务是中国最大的公务机公司.行业消息人士称,NetJets曾与金鹿商谈交易,但在运营细节方面的文化冲突,以及NetJets希望持有合资公司控股权,导致谈判失败.

NetJets的中国公司将设在与澳门毗邻的南部城市珠海.

去年NetJets税前获利为2.27亿美元.(完)

--编译 许娜/王丽鑫;审校 隋芬

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