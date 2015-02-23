巴菲特4亿欧元收购德国摩托车设备零售商Detlev Louis

2月23日 - 路透纽约/法兰克福2月20日 - 巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)周五表示，已经同意以略高于4亿欧元(4.56亿美元)的价格，收购德国摩托车装备和配件零售商Detlev Louis Motorrad-Vertriebs GmbH。

此次收购帮助巴菲特扩大在欧洲的版图，尽管该地区有诸多经济问题。

根据为该并购交易提供咨询服务的律所Beiten Burkhardt，该公司创始人Detlev Louis的遗孀Ute Louis就可能的交易接洽了伯克希尔，将这家位于汉堡的公司卖给了伯克希尔的一家子公司。Beiten Burkhardt称，交易需要获得反垄断批准。

巴菲特的助理Debbie Bosane确认了上述收购价格。英国金融时报此前报导了该交易。

巴菲特对金融时报称，这笔收购交易就像是“敲门砖”，“美国是我的初恋，但我看到欧洲有巨大的潜力”。

伯克希尔旗下有超过80个业务部门，其中大部分主要在美国运营，但也有投资欧洲企业，如德国再保险商慕尼黑再保(MUVGn.DE)和法国制药商赛诺菲安万特(SASY.PA)。(完)

(编译 王兴亚；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。