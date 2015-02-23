巴菲特4亿欧元收购德国摩托车设备零售商Detlev Louis

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
2月23日 - 路透纽约/法兰克福2月20日 - 巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)周五表示，已经同意以略高于4亿欧元(4.56亿美元)的价格，收购德国摩托车装备和配件零售商Detlev Louis Motorrad-Vertriebs GmbH。
此次收购帮助巴菲特扩大在欧洲的版图，尽管该地区有诸多经济问题。
根据为该并购交易提供咨询服务的律所Beiten Burkhardt，该公司创始人Detlev Louis的遗孀Ute Louis就可能的交易接洽了伯克希尔，将这家位于汉堡的公司卖给了伯克希尔的一家子公司。Beiten Burkhardt称，交易需要获得反垄断批准。
巴菲特的助理Debbie Bosane确认了上述收购价格。英国金融时报此前报导了该交易。
巴菲特对金融时报称，这笔收购交易就像是“敲门砖”，“美国是我的初恋，但我看到欧洲有巨大的潜力”。
伯克希尔旗下有超过80个业务部门，其中大部分主要在美国运营，但也有投资欧洲企业，如德国再保险商慕尼黑再保(MUVGn.DE)和法国制药商赛诺菲安万特(SASY.PA)。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
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