巴菲特受到股东质询 涉及可口可乐薪酬问题以及公司业绩

路透内布拉斯加州奥马哈5月3日 - 美国投资大亨巴菲特周六在伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)(BRKb.N)年度股东大会上受到投资者的质询，事关他在可口可乐公司(KO.N)高管薪酬支付问题上备受争议的投票决定以及伯灵顿北方圣太菲铁路运输公司(BNSF)令人失望的业绩表现，巴菲特对此进行了辩解。

股东大会上他被一大堆问题所包围，此前伯克希尔去年业绩未能达到巴菲特的五年成长目标，是他执掌该公司49年以来的头一次，引起人们关切。

“我们会在任何周期都有出众表现，但不会对此打保票，”他说。他表示，伯克希尔公司生来就会在市场表现最差的时候表现得最好。不过去年标准普尔500指数.SPX上扬30%，该公司表现却并非如此。

投资者旋即质疑巴菲特为何在可口可乐公司管理层股权薪酬计划的投票中弃权，尽管他也认为这项备受争议的计划有点过份。

此事在股东大会前让巴菲特遭受尖锐批评--特别是他以前曾表示期权就是浪费，类似于免费彩票。

巴菲特表示，"大动干戈"可能并不会有什么成效，伯克希尔公司的弃权票已经传达出更有影响的讯息。

“我们明确表明这项计划是过份的，同时我们也绝不能同可口可乐开战，”巴菲特说。“我认为在多数情况下，大动干戈不是好主意。”

巴菲特称，他已经与可口可乐的执行长Muhtar Kent进行了谈话，表示他认为这项计划很过分。

就在前一天，伯克希尔哈撒韦公司公布季度获利下滑4%，未达到分析师预期，因保险业务保费获利下降，且严寒天气影响了旗下BNSF铁路公司的运输。

第一季净利降至47.1亿美元，合每股A类股票2,862美元，上年同期分别为48.9亿美元和2,977美元。

季度营业利润下降7%至35.3亿美元，每股2,149美元，上年同期分别为37.8亿和2,302。

巴菲特偏好用于衡量公司成长的指标--每股账面价值较上年同期上升2.6%至138,426美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股营业利润为2,172美元。

一些投资者关注公司成长放缓，去年伯克希尔哈撒韦公司将近50年来头一次没有达到巴菲特自己制定的目标：公司账面价值的增长滞后于标普500指数。

会上股东还否决了公司开始支付股息的提议，此前自1967年以来公司一直没有派发现金股利。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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