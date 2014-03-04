巴菲特称伯克希尔哈撒韦将侧重收购大型业务

路透3月3日 - 传奇投资大亨巴菲特(Warren Buffett)周一表示，旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)将继续偏重收购大型业务，而非只是增加持股。

“伯克希尔哈撒韦侧重于继续收购大型经营性业务，”巴菲特在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的一次访谈中表示。“从经营伯克希尔哈撒韦的长远角度来说，我们希望增加获利能力，强劲的获利能力。”

不过，他也表示，持股“一般是为了长期投资”。

在接受采访的两天前，巴菲特刚刚向股东发出了年度信函，他在信函中表示正在继续寻找“大象”，即大型收购目标。

几十年以来，巴菲特凭借企业收购战略让伯克希尔哈撒韦得以壮大，因此，现在公司旗下拥有从冰激凌到保险等领域的数十家企业。

考虑到伯克希尔哈撒韦旗拥有多个领域的企业以及持股，一些分析师认为该公司堪称与美国经济状况相关联的指数基金。巴菲特最近几年对美国经济的看法十分乐观。

不过，彭博今年稍早曾报导称，随着伯克希尔哈撒韦的成长，监管机构开始权衡是否应把该公司看作一家具有系统重要性的金融机构，或者说大到不能倒的金融机构。

巴菲特在强调经营性资产时，指出至少有一项投资他并不看好：比特币。

“那根本不是货币，”他直白地说。(完)

(编译 洪曦; 审校 王翔琼/张涛)

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