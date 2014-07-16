巴菲特向五个慈善组织捐出价值28亿美元的股票

路透7月15日（记者 Jonathan Stempel） - 巴菲特本周向五个慈善组织捐出了共计28亿美元的Berkshire Hathaway(BRKa.N)股票，这是巴菲特捐出几乎全部财富计划的一部分。

监管文件显示，巴菲特周一捐出了约2,173万股Berkshire“B”股。

专注于教育、健康和贫困问题的盖茨基金会获得了约1,660万股股票，价值超过21亿美元。

其余的股票捐给了四个家庭慈善组织，包括以巴菲特已故的第一任妻子Susan命名的基金会和他的三个孩子Howard、Peter与Susan的基金会。

价值28亿美元的股票是巴菲特对这些慈善组织规模最大的一次捐助。

《福布斯》杂志的数据显示，巴菲特仍控制着Berkshire近20%的股票，这意味着周一他的财富价值为658亿美元。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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