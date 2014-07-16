巴菲特向五个慈善组织捐出价值28亿美元的股票

中国钢铁：对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧--商务部
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月15日（记者 Jonathan Stempel） - 巴菲特本周向五个慈善组织捐出了共计28亿美元的Berkshire Hathaway 股票，这是巴菲特捐出几乎全部财富计划的一部分。
监管文件显示，巴菲特周一捐出了约2,173万股Berkshire“B”股。
专注于教育、健康和贫困问题的盖茨基金会获得了约1,660万股股票，价值超过21亿美元。
其余的股票捐给了四个家庭慈善组织，包括以巴菲特已故的第一任妻子Susan命名的基金会和他的三个孩子Howard、Peter与Susan的基金会。
价值28亿美元的股票是巴菲特对这些慈善组织规模最大的一次捐助。
《福布斯》杂志的数据显示，巴菲特仍控制着Berkshire近20%的股票，这意味着周一他的财富价值为658亿美元。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
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