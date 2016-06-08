巴菲特盛赞亚马逊执行长贝索斯 称其是小企业创业成功的代表

路透纽约6月7日（记者 Jonathan Stempel） - “股神”巴菲特周二盛赞亚马逊(AMZN.O)执行长贝索斯，称贝索斯是小企业主创业成功的代表。

巴菲特在纽约长岛市一个关于美国小企业状况的小组讨论中发表讲话时称，贝索斯是企业主如何满足并取悦客户的“典型代表”。

巴菲特称，“20年前，他有一家非常、非常、非常小的企业”，但如今贝索斯仍在“考虑如何进一步取悦他的客户”。

巴菲特在全球富豪榜排名第三，贝索斯排名第四。《福布斯》杂志周二称，巴菲特身家664亿美元，贝索斯的身家则为629亿美元。

巴菲特和贝索斯都对报纸感兴趣。巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦(BRKa.N)拥有包括《奥马哈世界先驱报》在内的数十家报纸，贝索斯旗下则拥有《华盛顿邮报》。（完）