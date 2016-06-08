巴菲特盛赞亚马逊执行长贝索斯 称其是小企业创业成功的代表

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约6月7日（记者 Jonathan Stempel） - “股神”巴菲特周二盛赞亚马逊 执行长贝索斯，称贝索斯是小企业主创业成功的代表。
巴菲特在纽约长岛市一个关于美国小企业状况的小组讨论中发表讲话时称，贝索斯是企业主如何满足并取悦客户的“典型代表”。
巴菲特称，“20年前，他有一家非常、非常、非常小的企业”，但如今贝索斯仍在“考虑如何进一步取悦他的客户”。
巴菲特在全球富豪榜排名第三，贝索斯排名第四。《福布斯》杂志周二称，巴菲特身家664亿美元，贝索斯的身家则为629亿美元。
巴菲特和贝索斯都对报纸感兴趣。巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦 拥有包括《奥马哈世界先驱报》在内的数十家报纸，贝索斯旗下则拥有《华盛顿邮报》。(完)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。