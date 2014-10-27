博客：“股神”也失算 模仿巴菲特需谨慎

记者 Luciana Lopez

对想要追随“股神”巴菲特步伐的人而言，现在不是个好时候。

巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）(BRKa.N)持有的许多股票近几周暴跌，导致该公司股票资产组合受创。若该公司所持资产部位自6月30日以来无变化，那么，所持股票中仅七支股票带来的损失就超过了50亿美元。该公司上次公布资产组合情况是在6月30日。

伯克希尔·哈撒韦损失最惨重的当属持有的IBM(IBM.N)和可口可乐（Coca-Cola）(KO.N)股权，这两家公司公布令人失望的第三季财报后，股价均重挫。此外，巴菲特对能源股的偏好也没带来什么好处，因全球油价大跌，拖累能源股。

对居于全球富豪榜第三位的巴菲特而言，几十亿美元的账面损失可能还不值得捶胸顿足。

巴菲特向来善于在市场的短期动荡中安然过关，这也是他作为长线投资者的成功秘诀之一。并且与共同基金不同的是，巴菲特不用担心因赎回压力而不得不抛售股票。

但对其他人，譬如基金经理、小型投资机构甚至散户而言，他们常常追随巴菲特的投资轨迹，现在因此产生的损失可能难以承受。

记者寻求伯克希尔·哈撒韦置评，对方未予回复。

6月30日时，伯克希尔·哈撒韦持有4亿股可口可乐股份，是后者最大的股东，巴菲特可能是可口可乐最有名的铁杆粉丝。

他4月接受一次电视采访时说：“我爱可乐，我爱可乐的管理层。”当时可口可乐公司因一项高管薪资计划而受争议。

可口可乐10月21日公布季度获利下降，当日股价重挫6%。自6月30日以来，可口可乐股价下滑了4.1%，这意味着可能给伯克希尔·哈撒韦带来6.96亿美元的账面损失。

此外，6月30日时伯克希尔·哈撒韦持有约7,000万股IBM股份，6月30日至今IBM股价缩水约11%，这可能给伯克希尔·哈撒韦带来近13亿美元的账面损失。

以沽空闻名的基金经理卡斯（Doug Kass）多次指出，可口可乐和IBM是伯克希尔·哈撒韦资产组合中的软肋。2013年伯克希尔·哈撒韦股东大会上，巴菲特为了让气氛更热烈，邀请了看空该公司的卡斯在年会上“唱衰”。

卡斯说：”极少有人的忍痛极限、时间框架长度以及风险偏好能跟巴菲特相提并论。他对风险的偏好异于凡夫俗子。“

伯克希尔·哈撒韦所持股票中，自6月30日以来跌幅明显的还包括万国银行（Wells Fargo）(WFC.N)、美国运通（American Express）(AXP.N)、能源巨头埃克森美孚（Exxon Mobil）(XOM.N)、石油生产商Suncor Energy(SU.TO)以及通用汽车（General Motors）(GM.N)。

埃克森美孚命运与油价息息相关，年内原油价格下跌了约18%，而巴菲特6月30日时持有的4,100万股埃克森美孚至今贬值近3.11亿美元。

本月早些时候，伯克希尔·哈撒韦称出脱了一些Tesco(TSCO.L)股份，持股比例从5月时的3.96%降至不足3%。

受暗淡业绩以及会计丑闻影响，Tesco股价年内重挫45%。巴菲特自己曾表示这笔投资是个”重大错误“。

伯克希尔·哈撒韦持有许多公司的股份，其中有些股票表现较佳，譬如沃尔玛（Wal-Mart）(WMT.N)股价自6月30日以来上涨了1.3%，宝洁（Procter & Gamble）(PG.N)股价则上扬了7.2%。

伯克希尔·哈撒韦利润主要来源是其控制的诸多业务，包括保险公司Geico以及铁路公司BNSF等，去年利润创下194.8亿美元的纪录高位。

尽管近几周市场动荡，但投资者并未因此大举抛售伯克希尔·哈撒韦公司的股票，其股价年内上涨16%，6月30日以来累计上涨8.75%。而美股标准普尔500指数.SPX年内仅温和上涨4.3%。

去年，伯克希尔·哈撒韦的每股账面价值五年涨幅逊于标普500指数五年涨幅，这是巴菲特1965年掌控该公司以来首次出现这样的情况。

但巴菲特常常说，往往在市场走势平淡甚至走低的情况下，却是伯克希尔·哈撒韦表现最好的时候。而近年来，股市持续走高。

“永久持有”是巴菲特的投资理念，他主张所有人，不管是他还是散户，都应该采取买后就持有的投资策略。

事实上，巴菲特经常说市场下跌正是买进的良机。

他在今年给股东的信中说：“市场大跌可能有利于真正的投资者，如果资产价格远远与价值脱节，而他手上又有现金的话。”