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国际财经 | 2015年 7月 7日 星期二 12:31 BJT

巴菲特向盖茨基金会等捐出28.4亿美元股票

路透7月6日（记者 Jonathan Stempel） - 巴菲特周一向比尔及梅琳达·盖茨基金会和四个家族基金会捐出价值约28.4亿美元的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)股票。这是他捐出几乎全部财富计划的一部分。

此次捐出的是2,064万股伯克希尔哈撒韦B股，巴菲特向慈善机构捐出的总额超过了215亿美元。

盖茨基金会获得了约1,576万股，占捐助总额的76%。

Susan Thompson Buffett Foundation和Howard G. Buffett, Sherwood and NoVo Foundations也收到了捐助。

现年84岁的巴菲特仍持有伯克希尔哈撒韦18.8%的股份。福布斯杂志周一预计，巴菲特的净财富超过640亿美元，位列世界第四。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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