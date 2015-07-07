巴菲特向盖茨基金会等捐出28.4亿美元股票

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月6日（记者 Jonathan Stempel） - 巴菲特周一向比尔及梅琳达·盖茨基金会和四个家族基金会捐出价值约28.4亿美元的伯克希尔哈撒韦 股票。这是他捐出几乎全部财富计划的一部分。

此次捐出的是2,064万股伯克希尔哈撒韦B股，巴菲特向慈善机构捐出的总额超过了215亿美元。

盖茨基金会获得了约1,576万股，占捐助总额的76%。

Susan Thompson Buffett Foundation和Howard G. Buffett, Sherwood and NoVo Foundations也收到了捐助。

现年84岁的巴菲特仍持有伯克希尔哈撒韦18.8%的股份。福布斯杂志周一预计，巴菲特的净财富超过640亿美元，位列世界第四。(完)