巴菲特向盖茨基金会等捐出28.4亿美元股票

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月6日（记者 Jonathan Stempel） - 巴菲特周一向比尔及梅琳达·盖茨基金会和四个家族基金会捐出价值约28.4亿美元的伯克希尔哈撒韦 股票。这是他捐出几乎全部财富计划的一部分。
此次捐出的是2,064万股伯克希尔哈撒韦B股，巴菲特向慈善机构捐出的总额超过了215亿美元。
盖茨基金会获得了约1,576万股，占捐助总额的76%。
Susan Thompson Buffett Foundation和Howard G. Buffett, Sherwood and NoVo Foundations也收到了捐助。
现年84岁的巴菲特仍持有伯克希尔哈撒韦18.8%的股份。福布斯杂志周一预计，巴菲特的净财富超过640亿美元，位列世界第四。(完)
编译：李富强
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