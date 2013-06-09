巴菲特今年慈善午餐拍出100万美元

今年巴菲特慈善午餐拍卖的胜出者将花100万美元与巴菲特及朋友共进午餐，这一成交价为六年来最低，较去年的最高出价(346万美元)低出两倍有余，2011年拍出的价格为263万美元。巴菲特慈善午餐拍卖的目的是为旧金山的慈善机构格莱德基金会筹集善款。路透