巴菲特为IBM和可口可乐等核心持股辩护--CNBC

美联储调查显示银行收紧商业地产贷款标准
路透华盛顿5月8日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周一发布的调查报告显示，过去一年美国的银行贷款经理收紧商业地产贷款标准。报告可能加重对商业地产市场前景的担忧。
路透纽约5月4日 - 投资大亨巴菲特(Warren Buffett)周一在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的访问中，为他投资组合中一些核心持股辩护，但重申一般而言股票在利率正常环境下看来都偏贵。
在伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)董事长巴菲特发表这番谈话之际，包括IBM(IBM.N)和可口可乐(KO.N)在内其几档核心持仓企业，近年来营收呈现下滑趋势，随着竞争加剧，这些企业的市场地位也不再像以往那样难以企及。
巴菲特告诉CNBC，伯克希尔哈撒韦第一季增加了IBM持股，并预测该公司未来10年获利将会增加。
巴菲特并称许IBM的股票回购计划，表示该计划让股东“获益良多”；但他也强调，一般来说股票回购计划应根据股价来操作，而不是当作万用的策略。
他表示可口可乐继续享有“强劲的竞争地位”。
谈到市场普遍情况时，巴菲特重申其周末在伯克希尔哈撒韦年会时的评论，表示如果利率从当前的超低水准调节至正常水平，股票估值似乎“偏高”。
他承认投资人预期今年将升息，但他称，如果欧洲利率维持低档，美国将难以“大幅”升息。
他说目前美国债券“过于高估”。(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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