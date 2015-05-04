巴菲特为IBM和可口可乐等核心持股辩护--CNBC

路透纽约5月4日 - 投资大亨巴菲特(Warren Buffett)周一在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)的访问中，为他投资组合中一些核心持股辩护，但重申一般而言股票在利率正常环境下看来都偏贵。

在伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)董事长巴菲特发表这番谈话之际，包括IBM(IBM.N)和可口可乐(KO.N)在内其几档核心持仓企业，近年来营收呈现下滑趋势，随着竞争加剧，这些企业的市场地位也不再像以往那样难以企及。

巴菲特告诉CNBC，伯克希尔哈撒韦第一季增加了IBM持股，并预测该公司未来10年获利将会增加。

巴菲特并称许IBM的股票回购计划，表示该计划让股东“获益良多”；但他也强调，一般来说股票回购计划应根据股价来操作，而不是当作万用的策略。

他表示可口可乐继续享有“强劲的竞争地位”。

谈到市场普遍情况时，巴菲特重申其周末在伯克希尔哈撒韦年会时的评论，表示如果利率从当前的超低水准调节至正常水平，股票估值似乎“偏高”。

他承认投资人预期今年将升息，但他称，如果欧洲利率维持低档，美国将难以“大幅”升息。

他说目前美国债券“过于高估”。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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