综述：巴菲特批评富国银行明知故犯 导致丑闻发生

《路透晚报》--6月20日
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透内布拉斯加州奥马哈5月6日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长巴菲特(Warren Buffett)周六批评富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)，在知晓员工虚设账户的情况下未予以阻止，导致丑闻发生。
巴菲特称，富国银行给员工的自主权过高，可以“交叉销售”多重产品以达到销售目标。伯克希尔哈撒韦是富国银行最大的股东，持股10%约值270亿美元。
巴菲特称，“这激励了不良行为”，前执行长施通普夫解决问题太不及时，因相关丑闻丢了工作。
伯克希尔哈撒韦在奥马哈召开年度大会时，讨论了富国银行等问题。86岁的巴菲特和93岁的副董事长Charlie Munger回答了股东、记者和分析师的诸多问题。
“如有重大问题，CEO会发现。那时，就是一切的关键。CEO必须采取行动。”巴菲特称。“主要的问题在于，他们得知时没有采取行动。”
**接班计划和股息问题**
会中还讨论了伯克希尔的接班计划，该公司和巴西公司3G Capital备受争议的合伙关系，以及是否将开始发放股息，还是进行巨型收购。
巴菲特曾表示，若是他忽然过世或是无法继续掌理公司，伯克希尔可在24小时内就推出新CEO接棒；不会只因为在2月的股东信函中，获他称赞的经理人比通常少就有任何改变。
他指出，可能很难单独挑出什么人，因为“我们从没有像现在这样拥有这么多优秀经理人。”
但他亦表示，若他的接班人不具备资本配置的“主要天赋”，将是一个“严重错误”。
巴菲特对保险业务高管Ajit Jain赞扬有加，称“或许没人可以代替Ajit”。一些投资者认为Ajit可能会成为巴菲特的继任者。
巴菲特还提出伯克希尔哈撒韦有可能进行1967年以来的首次派息。如果“正当我还在这儿的时候，”公司有太多没法得到合理使用的现金，那么就有这种可能。
“可能选择股票回购，也可能选择派息，”他说。
截至3月，伯克希尔哈撒韦手握逾960亿美元现金和现金等价物，Munger称，如果愿意，公司现在就可以做一笔“1,500亿美元”的收购。
**航空业和IBM**
巴菲特支持伯克希尔哈撒韦进军航空业的举动。该公司目前是美国航空(AAL.O)、达美航空(DAL.N)、西南航空(LUV.N)、联合大陆控股(United Continental Holdings) (UAL.N)的主要投资者。
之前很长一段时间他都不重视经历数次破产的航空业，但他指出，相信航空业不会寻求“毁灭性竞争”的定价策略，因为这种策略等同于自取灭亡。
巴菲特也坦承六年前开始累计买进8,100万股IBM(IBM.N)股票，认为IBM“会有更好表现”的想法是错误的。
伯克希尔最近卖掉手头约三分之一IBM持股，不过对苹果(AAPL.O)仍有大量持股，巴菲特解释称，苹果比较类似“消费性”企业，而非科技公司。
他也就伯克希尔对飞机零部件制造商PrecisionCastparts Corp业务公布太少的批评做出回应。伯克希尔去年以321亿美元买下该公司。
“我们希望大家能了解自己手头拥有什么，”他表示，在伯克希尔，“次要的事情多如牛毛。”伯克希尔市值约4,110亿美元。
巴菲特也指出，伯克希尔第一季投资收益明显较少，拖累业绩。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪/李爽/陈宗琦；审校 龚芳/戴素萍/白云)
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
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