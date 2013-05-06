巴菲特否认收购尚德电力--报载

路透上海5月6日 - 第一财经日报周一报导称，被誉为“股神”的美国伯克希尔.哈撒韦公司(BRKa.N)董事长巴菲特明确否认收购中国太阳能电池生产商尚德电力STP.N的传闻，不过他亦表示，对于投资太阳能领域有较大兴趣。

对于此前媒体有关收购尚德的报导，他在接受第一财经日报专访时指出，“不，不是真的，我确实看到了有关报道，但我对这家企业并不了解，也从来没有兴趣。”

巴菲特旗下的中美能源今年1月曾斥资20亿美元收购两家美国加州光伏企业，这被外界解读为他可能认为当前的太阳能产业具有投资价值。

“如果有好项目，我们当然会扩大太阳能领域的投资，”他指出，“目前我们已经有许多资金投入其中，也对这个行业的未来寄予厚望。如果有机会，我们还会扩大在太阳能领域的投资。”

因全球光伏市场景气低迷及公司扩张过快等，昔日光伏龙头企业尚德电力陷入困境，裁员减产，甚至债务违约。3月20日，江苏省无锡市中级法院宣布接受债权银行对尚德电力的中国子公司无锡尚德电力有限公司进行破产重组的申请。

尚德电力上周五收报0.6114美元。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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