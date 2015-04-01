巴菲特：要是我管美联储 就不会大幅升息

投资大亨巴菲特表示，要是由他来管美联储，就不会大幅升息。“我可能不会大幅升息，”巴菲特在被问道要是由他来管美联储他会怎么做时表示，“情况都挺好的，在欧洲利率为负的背景下，要是我大幅升息，我心里会忐忑的，我会非常担心大幅升息对资金流动的影响。”他还指出，美国经济“正在逐月改善”。路透