巴菲特称他购买希腊岛屿的报导“纯属捏造”

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约7月21日 - 投资大亨巴菲特周二称，有关他和意大利地产商Alessandro Proto联手购买位于雅典西南部的圣托马斯岛（island of St. Thomas）的媒体报导“纯属捏造”。
“在报导传出前，我都未听说过那个自称买下该希腊岛屿的家伙（Proto），”巴菲特在其发言人通过电邮发布的声明中称。
希腊媒体《Proto Thema》周六率先报导了此事，随后各个新闻机构进行了转载，当中包括Athens-Macedonian News Agency及Newsweek网站。
Proto名下公司Proto Enterprises在回复路透的电邮中称，Proto的声明被误解了。Proto Enterprises与Proto Thema没有关联关系。
“Proto先生从未说过巴菲特在希腊买了一座岛屿，他说有兴趣向巴菲特先生出让一个岛屿，”Proto的经理助理Federica Sala在电邮中称。“如果媒体要以不同的方式报导此事，那不是我们的责任，”Sala说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。