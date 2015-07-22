巴菲特称他购买希腊岛屿的报道“纯属捏造”

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约7月21日 - 投资大亨巴菲特周二称，有关他和意大利地产商Alessandro Proto联手购买位于雅典西南部的圣托马斯岛（island of St. Thomas）的媒体报道“纯属捏造”。

“在报道传出前，我都未听说过那个自称买下该希腊岛屿的家伙（Proto），”巴菲特在其发言人通过电邮发布的声明中称。

希腊媒体《Proto Thema》周六率先报道了此事，随后各个新闻机构进行了转载，当中包括Athens-Macedonian News Agency及Newsweek网站。

Proto名下公司Proto Enterprises在回复路透的电邮中称，Proto的声明被误解了。Proto Enterprises与Proto Thema没有关联关系。

“Proto先生从未说过巴菲特在希腊买了一座岛屿，他说有兴趣向巴菲特先生出让一个岛屿，”Proto的经理助理Federica Sala在电邮中称。“如果媒体要以不同的方式报道此事，那不是我们的责任，”Sala说。(完)