巴菲特称他购买希腊岛屿的报道“纯属捏造”

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约7月21日 - 投资大亨巴菲特周二称，有关他和意大利地产商Alessandro Proto联手购买位于雅典西南部的圣托马斯岛（island of St. Thomas）的媒体报道“纯属捏造”。
“在报道传出前，我都未听说过那个自称买下该希腊岛屿的家伙（Proto），”巴菲特在其发言人通过电邮发布的声明中称。
希腊媒体《Proto Thema》周六率先报道了此事，随后各个新闻机构进行了转载，当中包括Athens-Macedonian News Agency及Newsweek网站。
Proto名下公司Proto Enterprises在回复路透的电邮中称，Proto的声明被误解了。Proto Enterprises与Proto Thema没有关联关系。
“Proto先生从未说过巴菲特在希腊买了一座岛屿，他说有兴趣向巴菲特先生出让一个岛屿，”Proto的经理助理Federica Sala在电邮中称。“如果媒体要以不同的方式报道此事，那不是我们的责任，”Sala说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。