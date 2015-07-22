巴菲特称有关他购买希腊岛屿的报导“纯属捏造”

投资大亨巴菲特周二称，有关他和意大利地产商Alessandro Proto联手购买位于雅典西南部的圣托马斯岛的媒体报导“纯属捏造”。巴菲特在电邮声明中说：“在报导传出前，我都未听说过那个自称买下该希腊岛屿的家伙（Proto）。”Proto的经理助理Federica Sala在电邮中称：“Proto先生从未说过巴菲特在希腊买了一座岛屿，他说有兴趣向巴菲特先生出让一个岛屿。如果媒体要以不同的方式报导此事，那不是我们的责任。”路透