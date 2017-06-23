巴菲特伸出援手 抵押贷款发放机构Home Capital股价跳涨

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透多伦多6月22日 - 巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)向加拿大抵押贷款发放机构Home Capital Group (HCG.TO)提供20亿加元贷款，并获得该公司38%的股权。此举令那些在加拿大住房市场风险加大之际做空该股的卖空者承压。
Home Capital(HCG.TO)周四收盘跳涨27%。
加拿大其他贷款机构的股价周四也上涨。Equitable Group (EQB.TO)收盘大涨12.5%。Street Capital Group (SCB.TO)收涨8.3%。抵押贷款保险商Genworth MI Canada (MIC.TO)涨11.5%。
前加拿大皇家银行(RY.TO)高管、上月进入Home Capital董事会的Alan Hibben说，逾70个机构表示有意投资Home Capital。Hibben在接受采访时说，Home Capital被伯克希尔哈撒韦所吸引，是因为巴菲特作为投资人和存款人的信誉。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。