巴菲特伸出援手 抵押贷款发放机构Home Capital股价跳涨

路透多伦多6月22日 - 巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)向加拿大抵押贷款发放机构Home Capital Group (HCG.TO)提供20亿加元贷款，并获得该公司38%的股权。此举令那些在加拿大住房市场风险加大之际做空该股的卖空者承压。

Home Capital(HCG.TO)周四收盘跳涨27%。

加拿大其他贷款机构的股价周四也上涨。Equitable Group (EQB.TO)收盘大涨12.5%。Street Capital Group (SCB.TO)收涨8.3%。抵押贷款保险商Genworth MI Canada (MIC.TO)涨11.5%。

前加拿大皇家银行(RY.TO)高管、上月进入Home Capital董事会的Alan Hibben说，逾70个机构表示有意投资Home Capital。Hibben在接受采访时说，Home Capital被伯克希尔哈撒韦所吸引，是因为巴菲特作为投资人和存款人的信誉。(完)