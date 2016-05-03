巴菲特称买入IBM股票机率大于卖出--CNBC

路透纽约5月2日 - 伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)董事长及执行长巴菲特周一对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，未来一到两年买进国际商业机器(IBM)股票的机率比卖出大，而且他未曾通过全球央行行动寻求获利。

截至去年底，伯克希尔哈撒韦持有IBM(IBM.N)8.59%的股份，巴菲特称其持有IBM股票的成本基准为每股约170美元，目前从未出售过该公司股票。

IBM股价周一收跌0.46%，报145.27美元。

巴菲特还表示，未曾寻求利用全球央行货币政策获利，但低利率及负利率可能导致预料不到的反应。

伯克希尔哈撒韦是美国运通(AXP.N)的股东；巴菲特称，美国运通失去好市多(Costco Wholesale)(COST.O)的合约“值得关注”，但他同意美国运通执行长Kenneth Chenault停止与好市多合作的决定。

但伯克希尔哈撒韦副董事长Charlie Munger对CNBC称，他对美国运通与好市多合约持相反看法。

巴菲特还批评以过高价格回购自身股票的公司：“他们对购买任何业务的价码都有上限，唯独对自己没有，而且现在回购股票变成了赶时髦。”

巴菲特称，积极策略从整体上来说，投资回报“肯定”低于平均水平。

Munger称，他认为美国政府在基础设施建设方面主要依靠印钞，而较少依靠财政刺激的作法“太愚蠢”，并表示美国增加财政刺激会取得更好效果。(完)