巴菲特称买入IBM股票机率大于卖出--CNBC

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透纽约5月2日 - 伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)董事长及执行长巴菲特周一对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，未来一到两年买进国际商业机器(IBM)股票的机率比卖出大，而且他未曾通过全球央行行动寻求获利。
截至去年底，伯克希尔哈撒韦持有IBM(IBM.N)8.59%的股份，巴菲特称其持有IBM股票的成本基准为每股约170美元，目前从未出售过该公司股票。
IBM股价周一收跌0.46%，报145.27美元。
巴菲特还表示，未曾寻求利用全球央行货币政策获利，但低利率及负利率可能导致预料不到的反应。
伯克希尔哈撒韦是美国运通(AXP.N)的股东；巴菲特称，美国运通失去好市多(Costco Wholesale)(COST.O)的合约“值得关注”，但他同意美国运通执行长Kenneth Chenault停止与好市多合作的决定。
但伯克希尔哈撒韦副董事长Charlie Munger对CNBC称，他对美国运通与好市多合约持相反看法。
巴菲特还批评以过高价格回购自身股票的公司：“他们对购买任何业务的价码都有上限，唯独对自己没有，而且现在回购股票变成了赶时髦。”
巴菲特称，积极策略从整体上来说，投资回报“肯定”低于平均水平。
Munger称，他认为美国政府在基础设施建设方面主要依靠印钞，而较少依靠财政刺激的作法“太愚蠢”，并表示美国增加财政刺激会取得更好效果。(完)
(编译 王丽鑫/徐文焰；审校 于春红/许娜)
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