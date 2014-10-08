巴菲特：希拉里会参加美国总统大选并获胜

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透加州尼古埃尔湖 - 投资大亨沃伦·巴菲特(Warren Buffett)周二预测民主党人希拉里·克林顿将会角逐2016年的美国总统大选，并最终赢得胜利。
伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway Inc)(BRKa.N)董事长兼执行长巴菲特在《财富》杂志“最具影响力女性”峰会(Fortune Most Powerful Women Summit)上表示：“希拉里会参选，她也会获胜。”
巴菲特称他愿意就此打赌。
巴菲特位列《福布斯》全球富豪榜第三位。
关于美国前国务卿希拉里是否竞选下届美国总统一事的猜测甚嚣尘上。尽管她被认为是总统候选人的潜在竞争者，但希拉里本人尚未宣布她参选的决定。
巴菲特说：“她会尽可能迟地宣布这个消息。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。