巴菲特：希拉里会参加美国总统大选并获胜

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway Inc)(BRKa.N)董事长兼执行长巴菲特在《财富》杂志“最具影响力女性”峰会(Fortune Most Powerful Women Summit)上表示：“希拉里会参选，她也会获胜。”

关于美国前国务卿希拉里是否竞选下届美国总统一事的猜测甚嚣尘上。尽管她被认为是总统候选人的潜在竞争者，但希拉里本人尚未宣布她参选的决定。