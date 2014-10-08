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债券 | 2014年 10月 8日 星期三 10:54 BJT

巴菲特：希拉里会参加美国大选并获胜

(本文由路透中文网编译提供)

路透加州尼古埃尔湖10月7日 - 投资大亨沃伦·巴菲特(Warren Buffett)周二预测民主党人希拉里·克林顿将会角逐2016年的美国总统大选，并最终赢得胜利。

伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway Inc) 董事长兼执行长巴菲特在《财富》杂志“最具影响力女性”峰会(Fortune Most Powerful Women Summit)上表示：“希拉里会参选，她也会获胜。”

巴菲特称他愿意就此打赌。

巴菲特位列《福布斯》全球富豪榜第三位。

关于美国前国务卿希拉里是否竞选下届美国总统一事的猜测甚嚣尘上。尽管她被认为是总统候选人的潜在竞争者，但希拉里本人尚未宣布她参选的决定。

巴菲特说：“她会尽可能迟地宣布这个消息。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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