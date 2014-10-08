巴菲特：希拉里会参加美国大选并获胜

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州尼古埃尔湖10月7日 - 投资大亨沃伦·巴菲特(Warren Buffett)周二预测民主党人希拉里·克林顿将会角逐2016年的美国总统大选，并最终赢得胜利。
伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway Inc) 董事长兼执行长巴菲特在《财富》杂志“最具影响力女性”峰会(Fortune Most Powerful Women Summit)上表示：“希拉里会参选，她也会获胜。”
巴菲特称他愿意就此打赌。
巴菲特位列《福布斯》全球富豪榜第三位。
关于美国前国务卿希拉里是否竞选下届美国总统一事的猜测甚嚣尘上。尽管她被认为是总统候选人的潜在竞争者，但希拉里本人尚未宣布她参选的决定。
巴菲特说：“她会尽可能迟地宣布这个消息。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选