股神巴菲特：投资应该简单且分散

路透纽约2月24日 - 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)董事长巴菲特(Warren Buffett)以其直白的沟通风格而闻名，他以务农为例向追随他的投资者展示能够取胜的策略。

美国《财星(财富)》杂志网站周一摘录巴菲特致股东的年度信函，当中巴菲特以一座1986年购买的奥马哈(Omaha)以北50英哩的农场为例，来协助说明他的简单、分散且低成本的投资策略。

他买下这座农场，是因为他可以藉此了解这块地的运营成本，以及玉米、大豆产量，而非揣测这块地的价值，或在地产价格上涨时就卖出。

“如今过了28年，这座农场的获利已经增加两倍，价值已是我当初支付价格的五倍以上，”巴菲特在致股东年度信函中写道，并称他只到过这座农场两次。

“所以不要去管那些闲言闲语，把成本降到最低，投资股票就像投资农场一样。”

巴菲特的建议也反映出他长期持有资产的倾向。与其不断买进卖出，巴菲特称投资人应该将每日价格变化当作背景噪音，在追求更伟大的目标之际不用多加理会。

他写道，“非专业人士的目标不应该放在挑选赢家--但非专业人士或其‘帮手’都做不到这点--反而应该是持有横跨各领域的事业、总体而言料将表现优秀的资产。”

对于那些非专业人士，例如年长者的退休储蓄，巴菲特建议购入低成本的标准普尔500指数基金，他特别提到先锋集团(Vanguard Group) (VFINX.O)的产品。该档共同基金净费率为0.17%。

美国《富比士(福布斯)》杂志全球财富榜排名中，巴菲特以535亿美元的财富位居全球第四名，他同时认为没有必要每天关注市场及经济所造成的价格波动，也不要去做未来的价格推测。

“建构宏观经济看法，或听取其他人对于宏观经济或市场的预测，根本是浪费时间。”

投资人反而应该将注意力放在资产未来的生产力，而非揣测价格波洞，巴菲特称他也没有办法成功预测价格走向。

“唯有注意场内动静的玩家才能在赛局中胜出，而不是光看着计分板的玩家。”

伯克希尔哈撒韦料于周六公布2013年财报。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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