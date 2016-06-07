2016巴菲特慈善午餐拍卖正在eBay上进行

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月6日 - 一年一度的巴菲特慈善午餐拍卖正在eBay 上进行。
截至美东时间周一晚12点（1600 GMT），最高出价为200,100美元，但可能在周五晚拍卖结束前进一步飙升。
自2008年以来，该年度拍卖的中标价格均达七位数，2012年一位匿名中标者出价3,456,789美元，创下纪录。去年的中标者出价2,345,678美元。
拍卖所得将捐赠给格莱德基金会（Glide）。该基金会位于旧金山田德隆区，为无家可归者、贫民以及药物滥用者提供食物、医疗和其他服务。巴菲特此前的16场午餐拍卖已为格莱德筹集约2,020万美元。
福布斯杂志周一称，85岁的巴菲特是全球第三大富豪，身家668亿美元。巴菲特宣布将其几乎全部财富捐给慈善事业。
午餐拍卖由巴菲特的第一任妻子苏珊（Susan）创立。每年的拍卖开始于美东时间周日晚，并于周五晚10点半结束（周六0230 GMT）。
中标者可携带最多七名朋友与巴菲特在曼哈顿的Smith & Wollensky牛排馆共进午餐。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。