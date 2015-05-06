亿万富翁巴菲特再次拍卖午餐时间

路透5月5日 - 亿万富翁巴菲特再次同意举办午餐拍卖活动，并将与获胜者共进午餐，而拍卖所得将捐献给旧金山的慈善机构格莱德基金会(Glide)。

这家慈善机构周二表示，第16次年度拍卖活动将从5月31日到6月5日在eBay上举行。

以往的拍卖共计筹集了约1,780万美元，其中2012年一名匿名参与者付出了创纪录的3,456,789美元。去年的竞得者、新加坡的Andy Chua的出价为2,166,766美元。

其他竞得者还包括Greenlight Capital的对冲基金经理艾因霍恩（David Einhorn）、现在供职于伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)的投资组合经理韦斯切勒（Ted Weschler）。韦斯切勒曾赢得两次午餐拍卖，2010年出价2,626,311美元，2011年2,626,411美元。

和往年一样，今年的拍卖竞得者及其最多七位朋友将与巴菲特在曼哈顿的史密斯与沃伦斯基牛排店共进私人午餐。

这项午餐拍卖活动始于2000年，当时巴菲特的第一位妻子苏珊介绍他结识了格莱德基金会。苏珊2004年离世。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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