亿万富翁巴菲特再次拍卖午餐时间

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月5日 - 亿万富翁巴菲特再次同意举办午餐拍卖活动，并将与获胜者共进午餐，而拍卖所得将捐献给旧金山的慈善机构格莱德基金会(Glide)。
这家慈善机构周二表示，第16次年度拍卖活动将从5月31日到6月5日在eBay上举行。
以往的拍卖共计筹集了约1,780万美元，其中2012年一名匿名参与者付出了创纪录的3,456,789美元。去年的竞得者、新加坡的Andy Chua的出价为2,166,766美元。
其他竞得者还包括Greenlight Capital的对冲基金经理艾因霍恩（David Einhorn）、现在供职于伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)的投资组合经理韦斯切勒（Ted Weschler）。韦斯切勒曾赢得两次午餐拍卖，2010年出价2,626,311美元，2011年2,626,411美元。
和往年一样，今年的拍卖竞得者及其最多七位朋友将与巴菲特在曼哈顿的史密斯与沃伦斯基牛排店共进私人午餐。
这项午餐拍卖活动始于2000年，当时巴菲特的第一位妻子苏珊介绍他结识了格莱德基金会。苏珊2004年离世。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。